Geely запустила новый бренд премиальных электромобилей

Китайский автоконцерн Geely запускает глобальный бренд премиальных электромобилей Geometry. Первой моделью станет премиальный седан Geometry A, который будет выпускаться в двух версиях, со стандартной и увеличенной дальностью хода, а также шести комплектациях, сообщает пресс-служба Geely.

Как отмечается, Geometry откроет новую эпоху диалога между брендом и потребителем с помощью эксклюзивных платформ, каналов распространения и продуктов. К 2025 году Geometry запустит 10 полностью электрических моделей в различных сегментах, включая седаны, кроссоверы и минивэны.

Первая модель Geometry A с полностью электрическим приводом нацелена на глобальные продажи. Модель будет выпускаться в двух версиях, со стандартной и увеличенной дальностью хода. В конструкции автомобилей используются литий-ионные NMC батареи компании CATL, обладающие запасом энергии 51,9 кВтч и 61,9 кВтч соответственно. Стандартная версия способна проезжать до 410 км согласно испытаниям по циклу NEDC, в то время как запас хода топовой версии в рамках тех же испытаний составил 500 км. Таким образом оба автомобиля могут эксплуатироваться не только в городских условиях, но и в протяженных поездках. Geometry A потребляет в среднем 13,5 кВтч энергии на 100 км.

Новинка построена на базе технологий Geely New Energy «Intelligent Power», контролирующих работу всех систем. Они включают в себя электронную интеллектуальную систему контроля, эффективный электрический привод HEDS, легкий и современный батарейный блок, а также систему интеллектуального температурного контроля батарей ITCS. Постоянный мониторинг батарейного блока и электромотора позволяет добиться плавной отдачи, в то время как система интеллектуального температурного контроля гарантирует эффективную работу батарей в любую погоду.

Электромобиль Geometry A заряжается с 30% до 80% всего за 30 минут, если использовать систему быстрой зарядки. Новинка дополнительно оснащена зарядной станцией Super E Energy Station, позволяющей запитать ноутбуки, лампы, микроволновые печи и другие бытовые предметы от внешних разъемов.

Что касается систем безопасности, новинка оснащена уникальной системой обнаружения движущихся объектов спереди и сзади (MOD), интеллектуальной системой предварительного натяжения ремня безопасности водителя (RML) и другими системами. Комплекс активных и пассивных функций безопасности обеспечивает пользователям автомобиля всестороннюю защиту.

Модель Geometry A оснащена системой стабилизации Bosch 9.3 ESP, функцией автоматического экстренного торможения с возможностью обнаружения пешеходов (AEB-P), интеллектуальной системой управления дальним светом IHBC и системой предупреждения столкновений. Новинка отличается коротким тормозным путем со скорости 100 км/ч – всего 37,1 м. В конструкции использованы алюминиевые сплавы и композитные материалы, позволяющие не только снизить вес автомобиля, но и обеспечить пятизвездочный рейтинг безопасности при столкновениях. К примеру, крыша Geometry A способна выдерживать нагрузку в 4,12 раза больше веса всего автомобиля, что превышает требования американского стандарта дорожной безопасности IIHS.

Geometry A – это первый в Китае электромобиль, оснащенный интеллектуальной системой вождения L2+. Используя данные с камер высокого разрешения и радаров миллиметрового диапазона, Geometry A может предложить автоматическое аварийное торможение (AEB-P) с системой распознавания пешеходов и интеллектуальный адаптивный круиз-контроль на скорости до 150 км/ч. Задние и боковые радары позволяют предупреждать о наезде сзади (RCW) и спереди (FCW), а также об открытии дверей (DOW). Электромобиль оснащен ассистентом удержания в полосе (LKA+), системой мониторинга слепых зон (BSD) и ассистентом перестроения (LCA).

Для дополнительного удобства Geometry A оснащен интеллектуальной системой автоматической парковки (APA), которой можно управлять одной кнопкой, с возможностью панорамной (угол охвата 360°) видеосъемки, голосовым ассистентом, а также бортовым самописцем, сохраняющим поездки в HD-разрешении.

«Запуск нового бренда Geometry приближает Geely к стратегической цели – войти в топ-10 автомобильных концернов мира», – заявил Ань Цунхуэй, президент и генеральный директор Zhejiang Geely Holding Group и Geely Auto Group.

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