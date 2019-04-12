Завод каркасов кабин «КАМАЗ» и Daimler откроется в конце мая

Новый завод «КАМАЗ» и Daimler по производству кабин для грузовиков будет открыт 27 мая 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

Завод каркасов кабин – самый крупный объект, который строится на территории КАМАЗа за последние десятилетия, строительные работы ведутся на площади в 164 тыс. кв.м, пишет агентство «ТАСС». Группа «КАМАЗ» и автомобилестроительный концерн Daimler планируют инвестировать порядка 100 млрд рублей в совместное производство каркасов кабин для нового модельного ряда «КАМАЗ» и Mercedes-Benz в Набережных Челнах и модернизацию оборудования.

Напомним, КАМАЗ и его стратегический партнер Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин в марте 2016 года. При этом проект предусматривает разделение ролей: КАМАЗ полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» совместно с Daimler AG – за организацию производства. В октябре 2017 года КАМАЗ передал своему стратегическому партнеру корпус нового завода каркаса кабин. В строительство предприятия КАМАЗ вложил порядка 3 млрд рублей. Теперь очередь за «Даймлером» – монтаж и запуск необходимого оборудования. Производственная мощность завода составит 55 тыс. единиц в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специнвестконтракт (СПИК). Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация СПИКа стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55 – 60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.