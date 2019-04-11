Volkswagen открыл цифровой шоу-рум в Липецке

В Липецке начал свою работу новый дилерский центр Volkswagen «Автоимпорт» в формате Digital Showroom. В новом дилерском центре общей площадью 4079.1 кв.м использованы самые передовые решения, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В липецком дилерском центре «Автоимпорт» цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора.

Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD-формата. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме. Если клиент самостоятельно сконфигурировал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то общение можно начать сразу с рассмотрения на большом экране собранного клиентом автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. С его помощью можно определить принципиальные пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать автомобиль в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран для демонстрации, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки автомобиля.

Дилерский центр «Автоимпорт» осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых легковых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Кроме того, дилерский центр оборудован сервисной зоной для легковых и коммерческих автомобилей, а также цехом для выполнения малярно-кузовных работ.

«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – с развитием концепции цифровых шоу-румов мы можем предоставлять услуги на качественно ином уровне. Концепция Digital для дилерских центров подразумевает принципиально новый процесс покупки автомобиля. Марка Volkswagen предоставляет своим клиентам и еще одну новую услугу – подбор и покупку автомобиля онлайн. Заказать онлайн можно любую модель марки, которая находится в наличии у выбранного клиентом дилерского центра. Подробно ознакомиться с автомобилями, доступными к продаже, можно в новом разделе «Автомобили в наличии» на официальном сайте – cars.volkswagen.ru», – рассказал руководитель группы по дилерскому маркетингу марки Volkswagen в России Игорь Новокшонов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на сегодняшний день у марки Volkswagen 128 официальных дилеров в России, 30 из них работают в формате Digital, а 10 дилеров предлагают услугу покупки автомобиля онлайн. По итогам первого квартала российские дилеры Volkswagen реализовали 22075 автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.