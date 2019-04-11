Останется ли LADA на европейском рынке?

АВТОВАЗ в ближайшее время может прекратить поставки автомобилей LADA на рынки Германии и Австрии, сообщает портал Sputniknews, ссылаясь на информацию, полученную в самой компании.

В интервью, которое дал корреспондентам этого СМИ представитель партнера АВТОВАЗа в Германии – компании LADA Automobile GmbH – говорится, что российский производитель уже в ближайшее время значительно сократит или даже вовсе прекратит поставки автомобилей в европейские страны. В частности, экспорт новых автомобилей в Германию и Австрию должен быть полностью прекращен с середины этой весны. При этом какое-то время автомобили LADA там еще будут продавать со склада.

Отметим, что это сообщение прозвучало после хороших отзывов о старте продаж LADA Vesta и Vesta SW, успешного показа концепта обновленного внедорожника LADA 4x4 и на фоне информации о том, что некоторые дилеры, например, в той же Германии, испытывая дефицит машин марки LADA, даже готовы ехать за ними к «соседям» – в такие страны, как Венгрия.

Как отмечает издание, АВТОВАЗ намерен адаптировать экспортную деятельность в европейском регионе в связи с ужесточением экологических стандартов (скорее всего, речь идет о стандарте WLTP, который был введен в Евросоюзе 1 сентября 2018 года). Между тем, аналитическому агентству «АВТОСТАТ» подтвердили данную информацию на самом АВТОВАЗе.

«В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки», - прокомментировала пресс-служба АВТОВАЗа.

В свою очередь, как добавляет портал Sputniknews, в настоящее время российский производитель считает приоритетным активное развитие в странах СНГ, в частности в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, а также в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Как уже сообщали ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей LADA в странах Евросоюза по итогам двух месяцев нынешнего года составили 840 единиц, показав рост примерно на 5% по сравнению с результатом января – февраля 2018 года. И это даже менее 0,1% всего рынка Евросоюза! Поэтому, как считают эксперты, решение АВТОВАЗа выглядит вполне логичным.

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