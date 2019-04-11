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11.04.19 Прочитали 87 раз

Haval Н2 и Н6 с новым логотипом появились в России

Экстерьер вид сзади

Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила о старте продаж моделей H2 и H6 c новым логотипом, которые уже появились в салонах официальных дилеров Haval. Лаконичный символ бренда также украшает руль и радиаторную решетку модели H9, включая топовую комплектацию Premium. Это первая модель, которая поступила в продажу в России с новой эмблемой еще в прошлом месяце, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Новый логотип Haval – это сочетание металлической и кожаной текстуры, что отражает гармоничное сочетание традиций и инноваций в интеллектуальных технологиях Haval. Серый фон и металлический формат надписи Haval символизируют молодость и динамичность – именно к такому образу сегодня стремится бренд в рамках своей новой глобальной стратегии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Haval реализовали 1452 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, потенциальным бестселлером марки. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили haval

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