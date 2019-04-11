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Toyota LC Prado в марте стал лидером рынка на Дальнем Востоке

Toyota LC Prado в марте стал лидером рынка на Дальнем Востоке

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года жители Дальневосточного ФО приобрели 1,6 тыс. автомобилей, что на 12,5% больше, чем год назад.

На этот раз лидером местного рынка стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 95 единиц (-1%). На втором месте, с небольшим отставанием от лидера, расположился другой автомобиль этой японской марки – кроссовер RAV4 (93 шт.; -9%), который первенствовал в феврале.

Следующие две строчки в предпочтениях жителей ДФО занимают отечественные УАЗ «Патриот» (81 шт.; +17%) и LADA 4x4 (78 шт.; +30%). Замыкает пятерку лидеров корейский кроссовер Hyundai Creta с результатом в 69 реализованных экземпляров (+11%). Напомним, что эта модель была местным бестселлером в январе.

Кроме них, в ТОП-10 дальневосточного рынка новых легковых автомобилей в марте также вошли: Lexus RX (64 шт.; +45%), Toyota Land Cruiser (62 шт.; -5%), Toyota Camry (52 шт.; рост в 5,7 раза), KIA Rio (48 шт.; +26%) и LADA Vesta (47 шт.; +21%), которая попала в этот рейтинг впервые.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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