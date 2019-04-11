Горячая новость

По программам «Первый/Семейный автомобиль» продано более 70% от запланированного объема
  • 11.04.19 - 10:55

    По программам «Первый/Семейный автомобиль» продано более 70% от запланированного объема
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Какие универсалы с пробегом выбирают россияне?
  • 10.04.19

    Какие универсалы с пробегом выбирают россияне?
Все публикации

Видео

Форум Росавтодилер 2014
  • 21.10.14

    Форум Росавтодилер 2014
Все видео

11.04.19 Прочитали 76 раз

Казахстанский авторынок в марте вырос на 15%

Казахстанский авторынок в марте вырос на 15%

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам марта составили 4696 единиц, что на 14,9% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», март принес более высокий результат, нежели два первых месяца года. Благодаря ускорению темпов рыночного роста совокупные продажи дилеров в первом квартале стали лучшими на этом отрезке за минувшие три года. За три первых месяца 2019 года жители республики приобрели 13289 машин – на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в марте остается LADA, реализовавшая 1156 автомобилей – на 21% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 1122 машины (+58%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 859 покупателей (+59%). Далее следует KIA с показателем 243 проданных машины, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Renault, чьи дилеры реализовали 182 автомобиля (+88%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан автомобильные рынки

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Американский авторынок в марте продолжил падение

8 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем («Ведомости»)

31 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Казахстана в 2018 году

23 января 2019

Вся инфографика
 