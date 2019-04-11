Казахстанский авторынок в марте вырос на 15%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам марта составили 4696 единиц, что на 14,9% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», март принес более высокий результат, нежели два первых месяца года. Благодаря ускорению темпов рыночного роста совокупные продажи дилеров в первом квартале стали лучшими на этом отрезке за минувшие три года. За три первых месяца 2019 года жители республики приобрели 13289 машин – на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в марте остается LADA, реализовавшая 1156 автомобилей – на 21% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 1122 машины (+58%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 859 покупателей (+59%). Далее следует KIA с показателем 243 проданных машины, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Renault, чьи дилеры реализовали 182 автомобиля (+88%).