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Фургоны Citroen Jumpy и Volkswagen Transporter стали доступны для каршеринга в Петербурге

Фургоны Citroen Jumpy и Volkswagen Transporter стали доступны для каршеринга в Петербурге

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В Яндекс.Драйве в Санкт-Петербурге появились грузовые фургоны Citroen Jumpy и Volkswagen Transporter. Фургоны пригодятся тем, кто хочет самостоятельно забрать мебель из магазина, перевезти вещи в новую квартиру или доставить любой другой крупный груз из точки А в точку Б.

Как сообщает пресс-служба Яндекс.Драйва, фургоны можно арендовать на два, пять или двенадцать часов. Это удобнее, чем поминутная оплата: автомобиль можно оставить на парковке торгового центра или у подъезда и не переплачивать за аренду. Если же грузовик нужен совсем ненадолго, можно выбрать поминутный тариф.

Зона аренды у фургонов такая же, как у других автомобилей Драйва, за исключением некоторых районов в центре города. Взять или оставить машину также можно на парковках ИКЕА и «Леруа Мерлен».

«В декабре прошлого года мы запустили аренду фургонов в Москве и видим, что они пользуются популярностью, – говорит руководитель Яндекс.Драйва Антон Рязанов. – Бывают и необычные случаи – однажды фургон использовали вместо эвакуатора для перевозки мотоцикла. На Драйве люди могут комфортно перемещаться по городу, а фургоны помогут им решать нестандартные задачи самостоятельно и не зависеть от водителей грузовых такси».

Яндекс.Драйв работает в Санкт-Петербурге с декабря 2018 года. Сейчас в петербуржском автопарке 1500 машин. Все тарифы Драйва включают стоимость бензина, парковки и расширенного страхования – в него входят каско, ОСАГО и ДСАГО, а также страхование жизни пассажиров и водителя.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили корпоративные продажи каршеринг

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