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11.04.19 Прочитали 103 раз

Skoda запускает тестовые испытания электромобилей в Чехии

SKODA запускает тестовые испытания электромобилей в Чехии

Экспорт транспортных средств из России
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Перед вступлением в эру электромобилей компания Skoda проводит тестовые испытания прототипов электрической версии модели Citigo. Нескольким компаниям, корпоративным клиентам и правительственным организациям будет предоставлено в пользование десять экземпляров Citigo E-Pilot. Таким образом Skoda до старта серийного производства модели планирует получить от участников проекта отзывы и рекомендации, основанные на опыте ежедневной эксплуатации, сообщает пресс-служба чешской марки.

Специальные датчики на прототипах будут записывать всю необходимую информацию, например, температуру воздуха снаружи и внутри автомобиля, а также показатели разгона. Данные будут автоматически отправляться в департамент технического развития Skoda для последующего анализа. Таким образом, разработчики могут получить информацию о реальных условиях, в которых эксплуатируются автомобили, и определить, как работает батарея во время езды и зарядки.

Серийное производство полностью электрической версии модели Skoda Citigo начнется в четвертом квартале 2019 года. В течение следующих четырех лет Skoda Auto осуществит самую масштабную в истории компании инвестиционную программу, выделив около 2 млрд евро на развитие электромобилей и цифровых технологий. К концу 2022 года чешский бренд представит свыше 30 новых моделей, более 10 из которых будут частично или полностью работать на электротяге. С 2020 года все дилерские и сервисные центры Skoda в Чехии будут оснащены зарядными станциями, что внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры для электромобилей в стране.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили разработки skoda

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