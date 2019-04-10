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11.04.19 Прочитали 310 раз

Обновленный Subaru Outback представят на автосалоне в Нью-Йорке

Новый Subaru Outback

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Subaru показала фрагмент кроссовера Outback нового поколения, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Никаких подробностей о новинке компания не озвучила, сохраняя интригу до открытия автосалона, сообщает TopGear.

Тизер обновленного Subaru Outback дает лишь самое общее представление об изменениях в его внешности. Новые светодиодные фары на переднем бампере, пластиковые защитные обвесы снизу, новые колесные диски и рейлинги на крыше – вот, пожалуй, все, что можно понять об изменениях в облике кроссовера.

Что же касается «начинки», то ожидается, что новый Outback получит два варианта моторов – Boxer объемом 2,5 л и мощностью 182 л.с. или Turbo объемом 2,4 л и мощностью 260 л.с. Оба варианта будут комплектоваться «вариатором» и иметь постоянный полный привод. Также возможно появление гибридной версии по аналогии с установкой e-Boxer, которая уже ставится на Subaru Forester.

На этом сходство с Forester не заканчивается: вероятно, эти два автомобиля будут иметь общую модульную платформу Subaru Global Platform (SGP). Это позволит снизить вибронагруженность, улучшить управляемость, а также комфорт во время движения.

В России кроссовер Subaru Outback предыдущего, пятого поколения, сегодня можно приобрести в пяти комплектациях по цене от 2 659 тыс. руб.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки subaru subaru outback

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