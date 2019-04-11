Infiniti представит концепт-кар спорт-седана с электрифицированной силовой установкой

Компания Infiniti представила первые фотографии концепт-кара Qs Inspiration – прообраза серийного спорт-седана с электрифицированной силовой установкой. Мировая премьера Infiniti Qs Inspiration состоится на автосалоне Auto Shanghai 2019, который открывается на следующей неделе, сообщает пресс-служба японской марки.

Концепт-кар Qs Inspiration предвосхищает как появление серийной модели аналогичной концепции, так и целой линейки электрифицированных автомобилей. Гибкая платформа, разработанная специально для электромобилей, позволила дизайнерам Infiniti поэкспериментировать с пропорциями кузова трехобъемных седанов, а также создать инновационный интерьер. Новый Qs Inspiration отличается настоящей командирской посадкой, как у внедорожника. А электрифицированная силовая установка дополнена системой полного привода e-AWD.

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