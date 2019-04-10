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По программам «Первый/Семейный автомобиль» продано более 70% от запланированного объема

По программам «Первый/Семейный автомобиль» продано более 70% от запланированного объема

Обзор автомобильного рынка России
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В первом квартале нынешнего года по программам стимулирования спроса было реализовано 29719 единиц автомобильной техники. Об этом в своем докладе на Конвенции РОАД 2019 сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

Из этого количества 11338 машин было приобретено по программе «Семейный автомобиль», 8106 экземпляров – по программе «Первый автомобиль». Отметим, что обе эти программы возобновили свое действие на всей территории РФ с 1 марта 2019 года.

Еще 5865 единиц техники было реализовано по программе «Свое дело», 2667 автомобилей – по программе «Российский тягач», а оставшиеся 1743 машины – за счет программы «Льготный лизинг».

Напомним, что ранее в Минпромторге сообщили, что в рамках возобновленных программ «Первый/Семейный автомобиль» планируется реализовать не менее 27000 автомобилей. Учитывая этот факт, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» пришли к выводу, что в марте по ним реализовано уже более 70% от указанного количества. Таким образом, в апреле может быть выбран весь этот объем.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи господдержка льготный лизинг программы господдержки семейный автомобиль первый автомобиль

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