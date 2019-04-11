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11.04.19 Прочитали 136 раз

Audi открыла новый дилерский центр в Москве

Audi открыла новый дилерский центр в Москве

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Компания Audi Россия открыла новый дилерский центр в Москве – «Ауди Центр Запад», входящего в один из крупнейших автохолдингов «Авторусь». Общая площадь нового центра марки с четырьмя кольцами составляет 9400 кв.м. Просторный шоу-рум, занимающий площадь 550 кв. м, позволяет представить полный модельный ряд автомобилей Audi, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В сервисной зоне площадью 1657 кв. м. расположены 8 современных постов. Центр оснащен новейшим оборудованием, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту автомобилей.

Новый дилерский центр предлагает полный спектр услуг: продажа новых автомобилей и автомобилей по программе Audi с пробегом: plus, сервисное обслуживание, услуги автокредитования и автострахования, trade-in, возможность поставить автомобиль на комиссию, продажа оригинальных запчастей и аксессуаров. Для посетителей нового дилерского центра предусмотрена удобная парковка. 

«Ауди Центр Запад» входит в состав одного из крупнейших автомобильных холдингов «Авторусь», который успешно работает на российском рынке с 2006 года и в настоящее время объединяет более 20 дилерских центров в Москве и Московской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Audi реализовали 3363 автомобиля, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры москва премиум-марки audi

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