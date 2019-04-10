На автомобили Aurus поступило более 500 заявок

Более 500 заявок поступило на автомобили Aurus на российском рынке, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Напомним, автомобили Aurus стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года, которые принимались компанией «Аурус». Официальные торговые партнеры марки Aurus – «Авилон» и «Панавто» начали принимать предзаказы на автомобили Aurus с 15 февраля 2019 года.

Говоря об экспортном потенциале автомобилей Aurus, глава Минпромторга отметил, что в первую очередь планируется удовлетворить внутренний спрос, а выход на внешние рынки начнется с увеличением производства с 2021 года, когда производство Aurus будет перенесено с мощностей НАМИ на серийную площадку «Соллерс» в Татарстане. При этом планируется нарастить производство с сегодняшних 180 единиц до 5 тыс. автомобилей в год, сообщает агентство «Интерфакс».

Д.Мантуров отметил, что на зарубежных рынках акцент будет сделан не на седанах, а на классе внедорожников SUV. «Мы весной завершим работу над прототипом. Сейчас несколько кузовов уже проходят соответствующие испытания для того, чтобы в финальном варианте прототипа были учтены все те замечания, которые могут появиться по результатам испытаний, поэтому рассчитываем до конца апреля увидеть прототип», – сказал глава Минпромторга.

Напомним, в рамках Московского автосалона 2018 состоялась мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно.

Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».