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11.04.19 Прочитали 571 раз

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля. Новинка предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 145 тыс. рублей до 2 млн 595 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Isuzu Rus.

Экстерьер Isuzu D-Max 2019 модельного года отличают новая LED-оптика, измененные решетка радиатора и передний бампер, а также панель заднего борта. Кроме того, автомобиль получил боковые подножки нового дизайна и антенну в виде акульего плавника.

Пикап доступен в полуторном и в двойном исполнении. Передние сиденья, выполненные в стиле Bolster Style (формованные, с боковой поддержкой), со стороны водителя имеют электроприводы регулировки в 6 направлениях для комфортной посадки. Задние сидения спроектированы с учетом самых разнообразных вариантов использования пикапа.

В Isuzu D-Max 2019 модельного года установлена мультимедийная система Surround Sound с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и 8 динамиками. Пикап имеет бесключевой доступ в автомобиль и кнопку запуска двигателя.

На все версии Isuzu D-Max 2019 модельного года устанавливается новый силовой агрегат – 3-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.

Модернизированная задняя подвеска выполнена на основе конструкции из трехлистовых рессор, что, в частности, позволило увеличить грузоподъемность до 995 кг (для версии с механической КПП). Минимальный дорожный просвет для машин в стандартном исполнении с 18-дюймовыми колесами составляет 235 мм.

В стандартный набор систем безопасности для всех комплектаций Isuzu D-Max входят ESC, включающая в себя ABS, EBD и TCS, а также усилитель экстренного торможения Brake Assist. Во всех комплектациях установлены 6 подушек безопасности. В числе новых систем безопасности и помощи водителю на Isuzu D-Max 2019 модельного года появились система стабилизации прицепа TSC, система помощи при спуске HDC, а также система помощи при трогании в подъем HSA. Кроме того, новый Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудован системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным Isuzu Rus, в 2018 году компания реализовала на российском рынке 4666 коммерческих автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности. При этом продажи пикапов Isuzu D-Max выросли в 2,9 раза и составили 489 машин. Как отмечается, количество дилеров Isuzu D-Max за прошлый год увеличилось более чем вдвое до 33 дилерских центров по всей стране.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки isuzu isuzu d-max

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