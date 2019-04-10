ГИБДД намерена в 6 раз увеличить штрафы за превышение скорости на 20 - 40 км/ч

Сегодня на общественных слушания в ГосДуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин высказал ряд предложений по увеличению штрафов водителям, нарушающим скоростной режим. В частности, за превышение скорости на 20 - 40 км/ч было предложено назначать штрафы в размере 3 тысяч рублей. «Эта мера позволит остановить рост ДТП, связанный с увеличением скорости», - пишет ТАСС, ссылаясь на слова Понарьина.

Если предложение будет принято, в сравнении с действующей мерой наказания (500 рублей), штрафы вырастут сразу в 6 раз. А учитывая, что представитель госавтоинспекции предложил также лишить лихачей возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50% - предлагаемая мера наказания станет еще более ощутимой.

Что касается превышения скорости на 10 - 20 км/ч – вопрос, который также давно обсуждается на разных уровнях, - Понарьин также озвучил мнение руководства ГИБДД: за данное нарушение предлагается ввести административную ответственность, правда, не раньше чем через год - два. Пауза понадобится для проведения мониторинга скоростных режимов и «приведения дорог в соответствие реальным условиям».

Напомним, месяц назад эту же позицию – по возврату к старой законодательной норме после завершения мониторинга дорог – озвучивал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

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