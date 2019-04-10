Как сделать «правильное видео» для автомобиля с пробегом? Расскажут на форуме «Used Cars Forum - 2019»

Сегодня, когда у каждого второго школьника есть свой канал на Ютубе, а бюджет на рекламу иногда превышает бюджет кинофильма, глупо говорить о популярности видеороликов – это очевидно всем, у кого есть доступ в медиа-пространство. Еще более глупо не использовать этот инструмент для маркетинга автомобилей с пробегом. Причем видеоконтент может использоваться не только для продажи таких машин (рекламные ролики и видео-обзоры), но и для последующих видео-отзывов клиентов.

Подробно о процессе создания продающих роликов, а также о том, на что следует обратить внимание при их создании и где потом размещать такие видео, готов рассказать учредитель и шеф-тренер компании «Сильвер-Авто Консалтинг» Артем Валишин. В рамках автомобильного форума «Used Cars Forum – 2019», который пройдет 24 апреля в Москве, Артем поделится опытом создания «правильного видеоконтента» по следующим моментам:

- актуальность видеопродакшна в направлении маркетинга автомобилей с пробегом;

- виды видеопродакшна автомобилей с пробегом: от рекламных видеороликов до видеообзоров авто и видеоотзывов клиентов;

- практика поэтапного создания видеопродакшна на примере рекламного видеоролика;

- каналы и площадки для размещения видеопродакшна;

- основные УТП и «крючки внимания» видеопродакшна автомобилей с пробегом.

Задать вопросы спикеру, узнать о новинках в этой сфере, а также послушать мнения экспертов о развитии российского рынка автомобилей с пробегом в 2019 году можно, приняв участие в форуме «Used Cars Forum – 2019». Для регистрации достаточно пройти по ссылке.

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