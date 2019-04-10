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«ДК Рус» расширяет дилерскую сеть в России

«ДК Рус» расширяет дилерскую сеть в России

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» открыла 51-й центр по продажам и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz в России. «РБА-МВ» расположен по адресу Воронежская область, Рамонский район, 485-й км трассы М4 «Дон».

Как сообщает пресс-служба «ДК Рус», на территории дилерского центра площадью 2,4 гектара находятся главное здание с кафе и комфортным помещением для отдыха водителей, а также зоны диагностики и ремонта автомобилей. Последняя состоит из восьми постов, что дает возможность одновременно обслуживать большое количество машин. Новый центр оснащен профессиональным современным оборудованием, весь персонал обучен в соответствии с высокими стандартами Mercedes-Benz.

Напомним, «РБА-МВ» является давним партнером «Даймлер КАМАЗ Рус». Центры компании с успехом работают в Подольске, Екатеринбурге и Новосибирске.

«Один из ключевых принципов развития дилерской сети по грузовой технике Mercedes-Benz – обеспечение качественного сервиса в центрах, расположенных вдоль ключевых автомагистралей России. Чтобы владельцы наших машин могли полноценно сконцентрироваться на бизнесе, «ДК РУС» вместе с дилерами предлагает им выгодные условия обслуживания грузовой техники, профессиональный сервис Mercedes-Benz, оригинальные запасные части и ремонт, произведенный в четко установленные сроки», – заявил руководитель дилерской сети и проектов «Даймлер КАМАЗ Рус» Аксель Хоферихтер.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры грузовые автомобили премиум-марки mercedes-benz

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