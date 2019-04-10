В цене прибавили еще две модели, предлагаемые на российском рынке

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают следить за ситуацией на российском рынке. В результате проводимого мониторинга ими было выявлено подорожание двух моделей – кроссовера Mazda CX-5 и пикапа Mercedes-Benz X-Сlass.

Как отмечается, Mazda CX-5 подорожал во всех существующих комплектациях и обзавелся двумя новыми. О том, на сколько подорожал кроссовер японской марки, можно узнать здесь.

Немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz поднял цены на отдельные комплектации пикапа X-Сlass. Информация о величине удорожания и новых ценах на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».