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В цене прибавили еще две модели, предлагаемые на российском рынке

В цене прибавили еще две модели, предлагаемые на российском рынке

Мониторинг цен на новые автомобили
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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают следить за ситуацией на российском рынке. В результате проводимого мониторинга ими было выявлено подорожание двух моделей – кроссовера Mazda CX-5 и пикапа Mercedes-Benz X-Сlass.

Как отмечается, Mazda CX-5 подорожал во всех существующих комплектациях и обзавелся двумя новыми. О том, на сколько подорожал кроссовер японской марки, можно узнать здесь.  

Немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz поднял цены на отдельные комплектации пикапа X-Сlass. Информация о величине удорожания и новых ценах на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».  

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены mazda mazda cx-5 mercedes-benz mercedes-benz x-class

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