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Автомобили Aurus подешевеют и отправятся за рубеж

Автомобили Aurus подешевеют и отправятся за рубеж

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Генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт в интервью ТАСС рассказал о том, что в ближайшем будущем компания планирует перейти на отечественные комплектующие для автомобилей этой марки, за счет чего цена на премиальные седаны и лимузины снизится.

«Машина сейчас стоит дороже, чем могла бы. В основном это связано с дефицитом тех или иных комплектующих – мы вынуждены покупать их за рубежом и платить за них в валюте. А это всегда несет валютные риски. В принципе, в этом нет ничего дурного: мир давно глобализован, и львиная доля международных концернов покупает запчасти у одних и тех же поставщиков. Но мы-то преследуем другую цель, и будем и дальше увеличивать долю отечественных комплектующих. Нам это выгодно и с коммерческой, и с «пророссийской» точек зрения», - заявил Герхард Хильгерт.

Ранее в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что Aurus уже сейчас стоит на 15% дешевле своих конкурентов, таких как Mercedes-Benz.

Что же касается стратегии развития самой компании, то в ее планах выйти на рынки Ближнего Востока и Европы, а после – в Азию. Так в марте этого года российский премиальный бренд презентовал на Женевском автосалоне седан и лимузин, а до этого, в конце февраля, в рамках выставки IDEX в Абу-Даби машины продемонстрировали ближневосточным клиентам. Для выхода на азиатский рынок премиальные автомобили покажут на одном из автосалонов в Пекине или Шанхае.

Надо сказать, что компания Aurus интересна иностранным дилерам, и многие профессиональные компании из Южной Африки, Европы и Саудовской Аравии проявляют желание сотрудничать с ней.

«Пока у нас всего только два дилера, и оба – в Москве, - говорит Герхард Хильгерт, - Мы даже по России будем расширять дилерскую сетку. Думаю, найдем партнера в Санкт-Петербурге и на юге России. Что касается Европы, мы только в начале пути, присматриваемся к дилерам. Сначала найдем дилеров в Европе, потом – в странах Персидского залива, а потом – в Азии – в Японии, Китае, Сингапуре».

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки автомобильные компоненты цены экспорт разработки премиум-марки экспорт автомобилей aurus

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