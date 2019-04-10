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ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке

Лидером рейтинга остается KIA Rio

Обзор автомобильного рынка России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении продаж новых иномарок в нашей стране по итогам 1 квартала 2019 года. Теперь мы составили рейтинг наиболее популярных таких моделей у россиян.

Лидерство здесь по-прежнему сохраняет KIA Rio, который разошелся тиражом в 22,3 тыс. экземпляров, показав падение на 12%. Далее следуют две модели корейского бренда Hyundai – кроссовер Creta (16,8 тыс. шт.) и седан Solaris (14,2 тыс. шт.). Но если первая из них демонстрирует рост (+6%), то вторая – падение (-2%). Замыкают пятерку лидеров седан Volkswagen Polo (11,8 тыс. шт.; +2%) и кроссовер Renault Duster (8,3 тыс. шт.; -19%).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России по итогам января – марта нынешнего года вошли: седан Toyota Camry (8,3 тыс. шт.; +37%), лифтбек Skoda Rapid (8 тыс. шт.; -1%), седан Renault Logan (7,9 тыс. шт.; +11%), кроссоверы KIA Sportage (7,7 тыс. шт.; +1%) и Volkswagen Tiguan (7,3 тыс. шт.; 0%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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