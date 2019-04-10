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10.04.19 Прочитали 74 раз

Nissan заключил в России сделку международного факторинга

Nissan заключил в России сделку международного факторинга

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», производящая автомобили японского бренда Nissan в России, дочерняя компания ПАО Росбанк «РБ Факторинг» и АО «Эксар» 8 апреля заключили договор факторингового обслуживания экспортных поставок в Казахстан и Белоруссию.

Как сообщает пресс-служба Nissan, экспортный факторинг позволяет автопроизводителю получить оплату сразу после осуществления поставок, что улучшает качество управления дебиторской задолженностью и планирования денежных потоков. Международный факторинг предусматривает финансирование поставок с отсрочкой платежа в случае, если покупатель и поставщик резиденты разных государств.

Как отмечает финансовый директор Nissan Алексей Сулабе, договор с «РБ Факторинг» – это первая в истории компании Nissan в России сделка международного факторинга. «Возможность финансирования поставок нашим дилерам в Казахстане и Белоруссии позволит компании улучшить ликвидность, увеличить объем продаж и оптимизировать затраты на производство», – заявил он.

Российский рынок является одним из приоритетных для Nissan. Компания производит автомобили на собственном заводе в Санкт-Петербурге и стремится постоянно расширять свое присутствие на рынке. Увеличение объемов экспорта позволяет Nissan наращивать объемы и глубину локализации российского производства, повышая его конкурентоспособность на международном рынке. Как отмечается, наряду с поддержкой российского правительства новые возможности, возникшие благодаря договору с «РБ Факторинг», будут благотворно влиять на дальнейшие планы компании Nissan по расширению географии и объемов экспорта.

В 2018 году экспортные поставки «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Белоруссию и Казахстан выросли на 50% и составили 5747 автомобилей. Компания Nissan также производит в России и экспортирует запасные части для центрального европейского склада. За 2018 год в цехе литья пластиковых комплектующих российского завода Nissan было произведено больше 17 тысяч бамперов для модели Nissan X-Trail. Кроме того, в прошлом году завод отправил на экспорт 930 тысяч шумопоглощающих матов общим весом 450 тонн.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт nissan

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