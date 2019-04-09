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Дизайн нового Highlander компания Toyota показала с помощью трехмерной инсталляции

Дизайн нового Highlander компания Toyota показала с помощью трехмерной инсталляции

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Нестандартное решение для представления нового кроссовера Highlander четвертого поколения выбрали в компании Toyota. Художник Майкл Мерфи создал трехмерный арт-объект, состоящий из 200 отдельных элементов, подвешенных на леске.

При определенном угле зрения эти детали складываются в изображение нового внедорожника. На создание этой оптической иллюзии ушло два месяца, во время которых детали распечатывались на 3D-принтере, окрашивались вручную и подвешивались на леске в строгом порядке.

Сам автомобиль представят на автосалоне в Нью-Йорке в середине месяца. Внедорожник станет больше и просторнее благодаря смене платформы на архитектуру TNGA. Кроме того, в его облике появятся черты кроссовера Toyota RAV4 последнего поколения. «Начинка» под капотом останется прежней – бензиновый двигатель 3.5 V6, хотя не исключено, что он будет модернизирован. Также возможно, что линейка самих моторов обогатится другими версиями, в том числе гибридной.

В России сегодня полноразмерный внедорожник Toyota Highlander продается в трех комплектациях по цене от 3 501 000 рублей. Автомобиль оснащается двигателем 3.5 V6 мощностью 249 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки внедорожники suv toyota toyota highlander

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