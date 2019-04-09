Импорт легковых автомобилей в январе - феврале снизился на 8%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам двух месяцев 2019 года снизился на 7,8% до 32,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 867,2 млн долларов. При этом в феврале было импортировано 19 тыс. машин (+43,7% к январю) на 509,5 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - феврале вырос на 40,8% до 3,3 тыс. машин общей стоимостью 296,3 млн долларов. Из них 1,8 тыс. грузовиков (+67% к январю) на 126,8 млн долларов были поставлены в нашу страну в феврале.

Экспорт легковых автомобилей из России за два первых месяца 2019 года увеличился на 40,7% и составил 13,5 тыс. единиц на общую сумму 172,6 млн долларов. При этом в феврале на внешние рынки было отправлено 7,3 тыс. автомобилей (+17% к январю) на 95 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - феврале снизился на 5,7% и составил 1,5 тыс. машин на 33,4 млн долларов. В феврале за рубеж было поставлено 1,2 тыс. грузовиков (+324,3% к январю) на 21,8 млн долларов.