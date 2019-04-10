Стали известны подробности о новом Suzuki Jimny для России

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Внедорожник Suzuki Jimny появится на российском рынке осенью текущего года. Об этом сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, отметив, что внедорожник не опаздывает с началом продаж, а приедет своевременно, поскольку его стихия – это тяжелые осенне-зимние внедорожные условия. Он также рассказал о расширении потенциальной аудитории нового Jimny, который сохранит свои внедорожные качества, но при этом станет более подходящим для использования в городских условиях.

В Россию поступят автомобили с абсолютно новыми бензиновыми двигателями объемом 1.5 литра. Как отметил господин Такахаси Юта, говорить о цене на модель преждевременно, поскольку она будет зависеть от конъюнктуры рынка. Но глава российского представительства Suzuki пообещал, что цена будет максимально конкурентной для рынка и комфортной для потребителей. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.  

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Suzuki в марте реализовали 1114 автомобилей, что на 31% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей. Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения и целого ряда специальных версий уже текущих автомобилей японского бренда. Так, уже весной состоится выход на рынок очередной лимитированной серии одной из самых популярных моделей Suzuki в коллаборации с другим мировым брендом.

Напомним, в конце февраля на российском рынке стартовал обновленный кроссовер Suzuki Vitara, который вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки suzuki suzuki jimny

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