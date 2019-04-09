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В марте рынок новых LCV в России сократился на 8%
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10.04.19 Прочитали 647 раз

В России падают продажи иномарок

В России падают продажи иномарок

Автомобильный рынок России - 2019
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По итогам 1 квартала 2019 года в нашей стране было реализовано 290,1 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV), что на 1,5% ниже результата годичной давности. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2019».

Также было зафиксировано снижение рыночной доли иномарок. Если год назад она была равна 75%, то теперь, в 1 квартале, уменьшилась до 74,1%. А в марте этот показатель и вовсе составил 73,8%. Вместе с тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке отмечено увеличение доли продаж автомобилей отечественных брендов.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи легкие коммерческие автомобили иномарки

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