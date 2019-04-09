В России падают продажи иномарок

По итогам 1 квартала 2019 года в нашей стране было реализовано 290,1 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV), что на 1,5% ниже результата годичной давности. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2019».

Также было зафиксировано снижение рыночной доли иномарок. Если год назад она была равна 75%, то теперь, в 1 квартале, уменьшилась до 74,1%. А в марте этот показатель и вовсе составил 73,8%. Вместе с тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке отмечено увеличение доли продаж автомобилей отечественных брендов.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».