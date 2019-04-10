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10.04.19 Прочитали 185 раз

В Рязани открылась новая сервисная станция Volvo Group Trucks

В Рязани открылась новая сервисная станция Volvo Group Trucks

База данных грузового автосервиса России
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В Рязани открылась новая фирменная сервисная станция Volvo Group Trucks «Трак Сервис Рязань». Площадь «Трак Сервиса Рязань» составляет 1500 кв.м, в том числе площадь ремзоны – более 750 кв.м. Станция насчитывает 12 рабочих постов, включая посты планового техобслуживания и диагностики, а также пост государственного технического контроля.

Как сообщает пресс-служба Volvo Trucks Россия, здание СТО полностью соответствует стандартам, предъявляемым компанией Volvo к авторизованным сервисным станциям. В штате сервисной станции числится 20 сотрудников с перспективой увеличения количества персонала.

Станция оборудована подъемниками, тормозным стендом, люфт-детектором и современным оборудованием для регулировки углов установки колес. «Трак Сервис Рязань» имеет в своем распоряжении оборудованный автомобиль технической помощи для предоставления клиентам выездного обслуживания и срочного ремонта в рамках услуги Volvo Action Service.

Сервисная станция «Трак Сервис Рязань» оказывает следующие услуги для клиентов компании: ремонт грузовых автомобилей, кузовов, прицепной техники и тягово-сцепных устройств, а также обслуживание и ремонт отопителей. Проводится мойка, предоставляются услуги эвакуатора и многое другое. Для удобства водителей в помещении сервисной станции имеется отдельная зона отдыха.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo Group в 2018 году реализовала на российском рынке 6405 грузовых автомобилей Volvo (+6,7%), из них 88% от объема – калужского производства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили сервис премиум-марки volvo

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