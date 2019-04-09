Горячая новость

Рынок автомобилей с пробегом в марте показал незначительное падение
  • 9.04.19 - 13:26

    Рынок автомобилей с пробегом в марте показал незначительное падение
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
  • 08.04.19

    60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
Все публикации

Видео

Награждение победителей премии
  • 24.03.18

    Награждение победителей премии "Residual value - 2018" (телеканал "АВТО24")
Все видео

09.04.19 Прочитали 642 раз

«ВКонтакте» запустила сервис «ПДД 2019». Попробуем?

ПДД в ВК

Полезный сервис «ПДД 2019» запустила социальная сеть «ВКонтакте». Как сообщили в пресс-службе компании, сервис работае в мобильном приложеннии. Новый сервис поможет в игровой форме изучать правила дорожного движения  и проверять свои знания. Учитывая, что поступает информация о готовящихся или уже наступивших изменениях в процессе подготовки водителей.

Сервис учитывает ваши ответы на вопросы (их 800), в билетах (их 40) по темам (их 44). Вы можете ответчать на вопросы (с подсказкой) или сразу попробовать сдать экзамен (необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут, при этом можно сделать не больше 2 ошибок.

Ответы на вопросы по темам - самый удобный, по мнению разработчиков, способ выучить ПДД. Есть еще "Марафон" - 50 вопросов, можно допустить не более 2 ошибок, но зато нет ограничения по времени.

В системе будут храниться ваши ответы и учитываться ваш рейтинг. Попробовать сдать экзамен можно любому, зарегистрированному в ВК. А в мобильном приложении «ПДД 2019» доступно в каталоге сервисов.

О том, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают россияне, мы проводили опрос. И выяснилось, что чаще всего, это скоростной режим.

 

 

PDD 2

, источник: www.autostat.ru

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 
Загрузка...