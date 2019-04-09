В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание отдельных моделей двух марок – японского премиум-бренда Lexus и корейской KIA.

Как отмечается, компания Lexus повысила цены на все семейство кроссоверов NX. О том, на сколько подорожали автомобили японской марки, можно узнать здесь.

Корейская KIA ограничилась повышением цен у двух моделей – хэтчбека Picanto и представительского седана К900. Информация о величине удорожания и новых ценах на эти автомобили содержится тут.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».