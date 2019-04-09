Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в марте выросли на 4%

Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам марта реализовала 292 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 4% выше показателя годичной давности.

Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 156 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, сохранилось без изменений – 100 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Mitsubishi реализовали 4905 новых автомобилей – на 6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России продано 10653 автомобиля Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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