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10.04.19 Прочитали 156 раз

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в марте выросли на 4%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в марте выросли на 4%

Мониторинг цен на вторичном рынке
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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам марта реализовала 292 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 4% выше показателя годичной давности.

Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 156 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, сохранилось без изменений – 100 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Mitsubishi реализовали 4905 новых автомобилей – на 6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России продано 10653 автомобиля Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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