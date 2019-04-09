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Грузовые Ford Transit стали доступны клиентам «Яндекс.Драйва»

Грузовые Ford Transit стали доступны клиентам «Яндекс.Драйва»

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Грузовые Ford Transit стали доступны для краткосрочной аренды клиентам сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве. К управлению фургоном допускаются водители с открытой «легковой» категорией B, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Ford Transit для «Яндекс.Драйва» представляет собой цельнометаллический фургон со средней крышей и средней базой. Габариты багажника составляют 3200x1700x1900 мм, что позволяет перевезти за одну поездку до 10 кубометров груза, в том числе крупную бытовую технику и мебель в неразобранном виде. Грузоподъемность удовлетворяет любые бытовые нужды, в то же время позволяя автомобилю проезжать без пропуска в зоны в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В настоящее время Ford Transit является самым вместительным и грузоподъемным из автомобилей, предлагаемых пользователям «Яндекс.Драйва».

Багажник Ford Transit для каршеринга оснащен системой крепления груза с помощью стяжных ремней и петель. Загрузка возможна как через боковую сдвижную дверь, так и через задние распашные. В задний бампер встроена удобная широкая ступенька с фрикционным покрытием, облегчающая процесс погрузки и выгрузки. В удобной кабине с эргономикой легкового автомобиля помимо водителя могут разместиться еще двое человек.

Все фургоны для каршеринга оснащены турбодизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 125 л.с. (350 Нм) в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией и с приводом на переднюю ось. На автомобили Ford Transit стандартно устанавливаются ABS, электронная система курсовойустойчивости (ESC), система помощи при экстренном торможении (EBA), система помощи при трогании на подъеме. Боковые зеркала снабжены подогревом и электрорегулировками.

Напомним, ранее Ford объявил о реструктуризации бизнеса в России: компания покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на дальнейшем укреплении позиций Ford Transit на рынке легкого коммерческого транспорта. За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи каршеринг ford ford sollers ford transit

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