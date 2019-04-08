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В марте рынок новых LCV в России сократился на 8%

В марте рынок новых LCV в России сократился на 8%

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в марте 2019 года составил 8,6 тыс. единиц, что на 8% ниже результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,8 тыс. экземпляров, что на 11,2% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, объем рынка которого также снизился, но не так существенно – на 4,5% до 1,3 тыс. единиц. На третьей позиции в рейтинге по-прежнему находится американский Ford с результатом чуть более 1 тысячи проданных автомобилей (+9,8%).

Российская LADA с показателем 842 автомобиля занимает четвертое место, демонстрируя падение объемов на 5,9%. ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в марте замыкает немецкий Volkswagen с результатом 456 машин (+14%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за первый квартал 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей составил 23,8 тыс. единиц, показав снижение на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили марки-лидеры ford lada mercedes-benz gaz уаз

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