Российский рынок новых грузовых автомобилей в марте снизился на 5,5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,7 тыс. единиц, что на 5,5% меньше, чем год назад.

Лидером этого рынка остаётся отечественный KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 37%. В количественном выражении это составляет 2,5 тыс. экземпляров, что на 7,3% больше, чем в марте 2018 года. Вторую строчку занимает ещё один российский производитель – GAZ, результат которого составил 763 реализованных автомобиля (+15,8%). За ним следуют шведские Volvo (582 шт.; +7,6%) и Scania (391 шт.; -21,3%). Замыкает пятёрку лидеров немецкий MAN, реализация автомобилей которого в марте упала на 20,2% до 375 единиц.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в 1 квартале нынешнего года российский рынок новых грузовых автомобилей тоже испытывает падение. Так, за этот период его объем достиг 17,6 тыс. единиц – на 2,1% меньше, чем в январе – марте 2018 года.

Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.