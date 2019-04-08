Рынок автомобилей с пробегом в марте показал незначительное падение

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам марта 2019 года составил около 430 тыс. единиц. Это чуть ниже (-0,2%) результата годичной давности.

Четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. Так, в первый весенний месяц объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 108 тыс. штук – на 4,7% меньше, чем в марте 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 48,3 и 24,7 тыс. автомобилей соответственно. Но если первый из них демонстрирует падение (-1,6%), то у второго наблюдается рост (+3,3%). Замыкают пятерку лидеров две корейские марки – Hyundai (21,8 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (19,8 тыс. шт.; +10,8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на снижение в марте, по итогам 1 квартала нынешнего года на вторичном рынке пока еще сохраняется небольшой рост. Так, за этот период его объем составил порядка 1,14 млн единиц – на 0,5% больше, чем за три месяца 2018 года. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

О том, почему на рынке автомобилей с пробегом сложилась такая ситуация, авторитетные эксперты расскажут на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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