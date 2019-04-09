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Infiniti в марте увеличил продажи в России на 19%

Infiniti в марте увеличил продажи в России на 19%

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Infiniti в марте реализовали 599 автомобилей – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Infiniti в нашей стране составили 1278 машин, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба Infiniti, на сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: стоимость Q50 начинается от 2 млн 390 тыс. рублей; спортивное купе Q60 доступен за 3 млн 470 тыс. рублей; кроссовер QX50 предлагается от 2 млн 649 тыс. рублей, QX60 – от 2 млн 820 тыс. рублей, QX80 – от 4 млн 490 тыс. рублей.

«Благодаря новым программам для наших клиентов и эффективной работе с нашими дилерами, а также гибкому подходу к ценообразованию наших моделей мы можем обеспечить одно из лучших предложений на автомобильном рынке в сегменте премиум и крепкую базу для нашего дальнейшего роста. Мы нацелены не только сохранить свои позиции на рынке, но и улучшить их в 2019 году благодаря нашим новинкам и технологиям, готовящимся к запуску в ближайшее время», – отметил управляющий директор Infiniti Россия-Украина-Казахстан Дмитрий Панасов.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки infiniti

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