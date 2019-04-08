Горячая новость

В 1 квартале россияне приобрели 7 тысяч китайских автомобилей
  • 8.04.19 - 13:27

    В 1 квартале россияне приобрели 7 тысяч китайских автомобилей
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
  • 08.04.19

    60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
  • 20.12.16

    Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
Все видео

09.04.19 Прочитали 29 раз

72% российского рынка LCV пришлось на юрлица

72% российского рынка LCV пришлось на юрлица

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
Все ежемесячные обзоры

За январь – февраль 2019 года объем реализации новых LCV корпоративным клиентам составил 10,9 тыс. единиц, что соответствует 72% от общего объема рынка легких коммерческих автомобилей в РФ. Такие данные содержатся в отчете «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Наибольшее количество LCV, купленных юридическими лицами за первые два месяца нынешнего года, принадлежит отечественной марке GAZ (5 тыс. шт.) и превышает 45% от общего объема. На второй строчке расположился другой отечественный производитель – УАЗ, с результатом в 2,3 тыс. автомобилей. Третье место принадлежит американскому бренду Ford, объем корпоративных продаж LCV которого за отчетный период составил 1,2 тыс. экземпляров.

Кроме них, в пятерку самых популярных у корпоративных клиентов марок легких коммерческих автомобилей по итогам двух месяцев 2019 года попали LADA (932 шт.) и Mercedes-Benz (385 шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили корпоративные продажи юридические лица марки-лидеры ford lada mercedes-benz gaz уаз

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Ford представил 16 электрифицированных моделей для Европы

вчера, 12:36

Все новости

Статьи на тему

Ford побери («Коммерсант-Прикамье»)

вчера, 15:05

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в марте 2019 года

5 апреля 2019

Вся инфографика
 