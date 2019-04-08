72% российского рынка LCV пришлось на юрлица

За январь – февраль 2019 года объем реализации новых LCV корпоративным клиентам составил 10,9 тыс. единиц, что соответствует 72% от общего объема рынка легких коммерческих автомобилей в РФ. Такие данные содержатся в отчете «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Наибольшее количество LCV, купленных юридическими лицами за первые два месяца нынешнего года, принадлежит отечественной марке GAZ (5 тыс. шт.) и превышает 45% от общего объема. На второй строчке расположился другой отечественный производитель – УАЗ, с результатом в 2,3 тыс. автомобилей. Третье место принадлежит американскому бренду Ford, объем корпоративных продаж LCV которого за отчетный период составил 1,2 тыс. экземпляров.

Кроме них, в пятерку самых популярных у корпоративных клиентов марок легких коммерческих автомобилей по итогам двух месяцев 2019 года попали LADA (932 шт.) и Mercedes-Benz (385 шт.).