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09.04.19 Прочитали 242 раз

Hyundai показала эскизы нового кроссовера Venue

Hyundai показала эскизы нового кроссовера Venue

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
Все омнибусы

Компания Hyundai опубликовала эскизы нового компактного кроссовера Hyundai Venue. Мировой общественности новинка впервые будет представлена 17 апреля 2019 года в рамках Нью-Йоркского автосалона. Как сообщает пресс-служба Hyundai, Venue станет самым компактным кроссовером марки. Он ориентирован на деловых людей, ведущих активный образ жизни, благодаря удачному сочетанию стиля, практичности и универсальности, а также современным системам безопасности и технологиям «подключенного автомобиля».

Напомним, в настоящее время марка Hyundai представлена в сегменте SUV на российском рынке моделями Creta, Tucson и Santa Fe. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года 55,8% продаж Hyundai в России приходятся на кроссоверы марки.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры внедорожники suv кроссоверы hyundai

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