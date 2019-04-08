ГИБДД готовит очередные изменения для автошкол и водителей

За последние три дня сразу из нескольких источников к нам поступила информация о готовящихся или уже наступивших изменениях в процессе подготовки водителей.

Во-первых, с 7 апреля вступил в силу приказ МВД, согласно которому автошколы и ГИБДД должны согласовывать между собой основные программы по обучению будущих водителей. Это не значит, что уже завтра сотрудники МВД начнут в массовом порядке обследовать учебно-материальные базы существующих автошкол и осуществлять свои нововведения. Но по окончании действующей лицензии, при изменении местонахождения школы, внедрении новых программ профессионального обучения, при открытии новой автошколы - МВД оставляет за собой право обследовать учебно-материальную базу и выдавать заключения о ее соответствии поставленным задачам.

Во-вторых, в очередной раз всплыла тема недостаточной теоретической и практической подготовки водителей-новичков. О том, что ведомство рассматривает вопрос отправки на переобучение водителей, которые попали в аварию в первые два года после получения водительских прав, рассказали корреспонденты ТАСС, ссылаясь на слова замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

«В настоящее время мы работаем в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационно-правовых подходов допуска водителей к участию в дорожном движении», - сказал он, сославшись на то, что подобная система переобучения после ДТП неопытных водителей существует в европейских странах, само переобучение при этом оплачивается за счет автошкол. Пока никаких нормативно-правовых актов по этому вопросу нет, но обсуждение ведется, признал чиновник.

Напомним, проблему переобучения тех, кто попадает в ДТП, активно муссировали в Думе еще в 2014 году. Тогда представители профильного комитета (по транспорту) готовили законопроект (№ 66757-6), который предусматривал необходимость сдачи лицом, повторно лишенным права управления транспортным средством, теоретического экзамена. В прошлый раз его отклонили. Затем в 2017-ом возникала новая инициатива: пересдавать теоретический экзамен хотели заставить всех, кто в течение года неоднократно попадал в ДТП. Причем вопрос ставился следующим образом: снова сдавать экзамены должен как виновник аварии, так и пострадавший (если стал участником ДТП более 2 раз в году).

Одно из самых свежих предложений по теме обучения водителей - расширить теоретическую часть экзамена на права, включив туда вопросы, касающиеся экстремальных ситуаций на дороге, а также из области здравоохранения и психологии. Это должно научить будущих водителей избегать ДТП и нацеливать на безопасное поведение на дороге, считают в ведомстве. Напомним, в конце марта глава ГИБДД Михаил Черников уже рассказывал, что еще может измениться в сдаче теоретического и практического экзамена на вождение.