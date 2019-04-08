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В Белоруссии открылся новый дилерский центр LADA

В Белоруссии открылся новый дилерский центр LADA

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В белорусском городе Гродно состоялось открытие нового автоцентра LADA. Новым дилером LADA в Гродно стала компания «Детур», сообщает пресс-служба белорусского импортера АВТОВАЗа. Как отмечается, Гродно стал очередным областным центром, который получил новый современный автоцентр LADA, полностью соответствующий стандартам производителя, и предлагающий принципиально новый уровень обслуживания клиентов.

К услугам клиентов – просторный автосалон, полноценный тест-драйв новых моделей, большая сервисная зона, а также возможность забронировать онлайн автомобиль в наличии. Стильный интерьер и комфортная зона ожидания с Wi-Fi соответствуют новому для LADA уровню обслуживания.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), по итогам 2018 года российская марка LADA увеличила продажи в Белоруссии в 3 раза до 10481 автомобилей, заняв второе место в рейтинге продаж после Renault. При этом самой продаваемой моделью в Белоруссии в прошлом году впервые стала LADA Vesta, чья реализация составила 5269 машин.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз дилеры белоруссия

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