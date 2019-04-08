Volkswagen открыл первый цифровой шоу-рум на Северном Кавказе

Немецкий автопроизводитель Volkswagen и компания «АвтоБерг» открыли в Пятигорске дилерский центр, который работает по концепции Digital. Как сообщает пресс-служба Volkswagen, это первый цифровой шоу-рум марки на Северном Кавказе.

Дилерский центр Volkswagen «АвтоБерг» имеет площадь 2331,8 кв. метров и осуществляеь полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована 13 постами обслуживания и 1 диагностической линией, что позволяет максимально соответствовать требованиям клиентов.

Отмечается, что процесс покупки автомобиля в цифровом автосалоне расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую гибкость. Благодаря зоне конфигуратора автомобиля, которая оснащена современной видеостеной HD-формата, подбор автомобиля, выбор цвета, комплектации и опций становится более ярким и эмоциональным. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации.

Если клиент самостоятельно подобрал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте марки и сохранил код, то общение начнется сразу с рассмотрения на большом экране собранного им автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо специалистом марки, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. Оно позволяет определить пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать его в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией инновационных технологий в действии.

«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – растет качество предоставляемых услуг, и не в последнюю очередь это связано с развитием концепции цифровых шоу-румов. Концепция Digital для дилерских центров подразумевает принципиально новый процесс покупки автомобиля, и сегодня он стал доступен для наших клиентов в Пятигорске», – отметил Петр Зайчек, руководитель отдела по развитию бизнеса и дилерской сети марки Volkswagen.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 22075 легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в январе – марте прошлого года.

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