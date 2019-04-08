Минфин вынес на обсуждение законопроект по утилизационному сбору и сбору с большегрузов

В первых числах апреля Министерство Финансов РФ предложило включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей. Часть из них непосредственно касается производителей и владельцев транспортных средств. Так, например, в законопроекте идет речь о налоговом сборе с большегрузов (массой более 12 тонн) и об утилизационном сборе с производителей продукта (заводы-производители) или с владельца, который ввозит его (транспортное средство) из-за границы. Всего новых неналоговых платежей предлагается шесть - утилизационный, экологический, гостиничный, плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи.

На данный момент Министерство уже опубликовало обновленную редакцию законопроекта (текст документа размещен здесь), проект находится на стадии общественного обсуждения.

Остановимся лишь на некоторых новшествах, предлагаемых Министерством. Так, в налоги и сборы предлагают включить плату с грузовиков массой свыше 12 т за проезд большегрузов по федеральным трассам. Раньше это называлось «платой в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам…», сейчас предлагается назвать «сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования». Ставку сбора предлагается установить в размере 3,73 руб. на 1 км пути (сейчас действует льготный тариф - 1,91 руб.), а в дальнейшем каждый год - индексировать. Определен перечень транспортных средств, которые предложено освободить от уплаты такого сбора: ТС для перевозки людей; специальные ТС, используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, спасательных служб, ряд других.

Что касается утилизационного сбора с транспортных средств, Министерство предлагает признать плательщиками этого сбора организации и физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые:

- осуществляют производство, изготовление колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, самоходных машин и (или) прицепов к ним на территории РФ и (или) их ввоз на территорию нашей страны;

- приобрели транспортные средства на территории Российской Федерации у лиц, не уплачивающих сбор в отношении таких транспортных средств.

Министерство разработало ставки сбора - по группам товаров. В отношении транспортных средств, которые ввозятся на территорию РФ (и которые, соответственно, когда-нибудь потом придется утилизировать), предлагается ввести ряд коэффициентов - в зависимости от года выпуска транспортных средств (предлагаются 3 градации: выпущенные до 2017 года, в 2017 году и новые), в зависимости от объема двигателей.

Интересно, что некоторые транспортные средства предлагается освободить от этого сбора. Например, транспортные средства, с года выпуска которых прошло тридцать и более лет, которые не используются в коммерческих целях, имеют оригинальный двигатель, кузов и (при наличии) раму, сохранены или отреставрированы до оригинального состояния.

Одно из главных нововведений, предлагаемых Министерством в указанном законопроекте - распространить на неуплаченные (или неполностью оплаченные) суммы этих шести неналоговых сборов - штрафные санкции, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Речь идет о размере 10% от неуплаченной суммы.

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