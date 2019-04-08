Горячая новость

В России растет доля рынка отечественных брендов
  • 8.04.19 - 09:45

    В России растет доля рынка отечественных брендов
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
  • 08.04.19

    60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты
Все публикации

Видео

Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
  • 05.11.13

    Сейчас эксперты нужны дилерам, а дилеры - экспертам (РОАД 17.10.2013)
Все видео

08.04.19 Прочитали 463 раз

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

от 120 000 руб.

В корзину
Все омнибусы

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3 880 000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о базовой комплектации с бензиновым двигателем 2 л (250 л.с.) или с дизельным двигателем 2 л (180 л.с.). В числе предлагаемых к ней опций – обогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, функция стояночного прогрева с дистанционным управлением, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, система контроля усталости водителя, система удержания полосы и система автономного экстренного торможения (AEB), система бесключевого доступа, электропривод двери багажника и ряд других.

Автомобиль также укомплектован новейшей мультимедийной системой Touch Pro Duo c двумя сенсорными 10-дюймовыми дисплеями высокого разрешения, виртуальной приборной панелью с TFT-дисплеем диагональю 12,3 дюйма, аудиосистемой Meridian мощностью 380 Вт с 11 динамиками. Данное ценовое предложение действует до конца июня. Количество автомобилей спецсерии, предлагаемых к продаже, ограничено.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover в 1 квартале 2019 года реализовала 2132 автомобиля Land Rover и 562 машины Jaguar.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили новинки jaguar land rover land rover range rover velar

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Jaguar Land Rover открыл новый дилерский центр в Набережных Челнах

2 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Jaguar Land Rover добился запрета кроссовера Landwind X7 («Авторевю»)

26 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Портрет владельца автомобиля Land Rover

20 марта 2019

Вся инфографика
 
Загрузка...