Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3 880 000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о базовой комплектации с бензиновым двигателем 2 л (250 л.с.) или с дизельным двигателем 2 л (180 л.с.). В числе предлагаемых к ней опций – обогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, функция стояночного прогрева с дистанционным управлением, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, система контроля усталости водителя, система удержания полосы и система автономного экстренного торможения (AEB), система бесключевого доступа, электропривод двери багажника и ряд других.

Автомобиль также укомплектован новейшей мультимедийной системой Touch Pro Duo c двумя сенсорными 10-дюймовыми дисплеями высокого разрешения, виртуальной приборной панелью с TFT-дисплеем диагональю 12,3 дюйма, аудиосистемой Meridian мощностью 380 Вт с 11 динамиками. Данное ценовое предложение действует до конца июня. Количество автомобилей спецсерии, предлагаемых к продаже, ограничено.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover в 1 квартале 2019 года реализовала 2132 автомобиля Land Rover и 562 машины Jaguar.

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