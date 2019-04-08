Компании Mitsubishi и Jeep подняли цены на свои модели

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание некоторых моделей двух брендов – японского Mitsubishi и американского Jeep.

Как отмечается, компания Mitsubishi повысила цены практически на все свои модели, кроме обновленного пикапа L200. О том, на сколько подорожали автомобили японской марки, можно узнать здесь.

А вот Jeep ограничился повышением цен у трех моделей – Wrangler, Wrangler Unlimited и Grand Cherokee. Информация о величине удорожания и новых ценах на эти автомобили содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».