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08.04.19 Прочитали 560 раз

Компании Mitsubishi и Jeep подняли цены на свои модели

Компании Mitsubishi и Jeep подняли цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание некоторых моделей двух брендов – японского Mitsubishi и американского Jeep.

Как отмечается, компания Mitsubishi повысила цены практически на все свои модели, кроме обновленного пикапа L200. О том, на сколько подорожали автомобили японской марки, можно узнать здесь

А вот Jeep ограничился повышением цен у трех моделей – Wrangler, Wrangler Unlimited и Grand Cherokee. Информация о величине удорожания и новых ценах на эти автомобили содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены jeep mitsubishi

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