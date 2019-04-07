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Русфинанс Банк стал лидером рынка автокредитования в 1 квартале

Русфинанс Банк стал лидером рынка автокредитования в 1 квартале

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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Русфинанс Банк возглавил список российских банков, предлагающих услуги автокредитования, по объему и количеству выданных автокредитов по итогам 1 квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют сравнительные данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, с января по март нынешнего года Банк в количественном выражении выдал 27 679 автокредитов, показав рост на 11,5% по сравнению с 1 кварталом 2018 года. В свою очередь, выдачи автокредитов Русфинанс Банком за отчетный период превысили 18,5 млрд рублей, что на 35% выше по сравнению с показателем годичной давности, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время Банк участвует в реализации действующих государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и предлагает кредиты на все субсидируемые модели. Отметим, что первый в России кредит по льготным госпрограммам в этом году был выдан именно в Русфинанс Банке – для приобретения автомобиля KIA Rio.

Кроме того, с декабря 2018 года клиенты Русфинанс Банка могут воспользоваться цифровым сервисом онлайн-одобрения автокредита, чтобы оформить кредитный договор непосредственно в дилерском центре при получении автомобиля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кредиты автокредитование льготные автокредиты русфинанс банк

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