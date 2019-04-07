Финская компания открыла под Петербургом завод коммунальной техники

Компания Vilakone Oy из Финляндии 4 апреля в поселке Левашово (в Выборгском районе Санкт-Петербурга) открыла предприятие по производству коммунальной техники. Как сообщает портал «Сделано у нас», новый завод разместился на территории индустриального парка «Орион».

Отмечается, что компания Vilakone Oy организует поставку многофункционального уборочного транспорта в Россию. Речь идет о малогабаритных агрегатах, которые способны убирать небольшие территории, например, дворы и узкие улочки. Вся техника разработана для круглогодичной эксплуатации в любых погодных условиях.

Пока здесь будет собираться наиболее ходовая модель — Wille 465. Затем в планах наладить сборку всей линейки, которая насчитывает пять моделей. По словам гендиректора завода, планируется производить 300 – 350 единиц техники в год, что сопоставимо с мощностью финского предприятия компании. При этом основные поставки пойдут в Санкт-Петербург.

На новом предприятии создано 50 рабочих мест, а средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей. Сотрудники прошли обучение в Финляндии.

Открытый завод в Левашово — лишь первая часть проекта. Если производственная площадка покажет хорошие результаты, то инвестор запустит вторую очередь проекта. Ожидается, что это может произойти в 2021 – 2023 годах. На втором этапе планируется создать производство полного цикла.