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Ravon возобновит продажи своих автомобилей в России

Ravon возобновит продажи своих автомобилей в России

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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Информация о том, что компания GM Uzbekistan в скором времени возобновит поставки и продажи автомобилей Ravon, базируется уже не только на слухах. Во-первых, в марте 2019 года в базе Росстандарт появилось одобрение типа транспортного средства на хэтчбек Ravon R2, а во-вторых, в соседней с нами Белоруссией такие продажи уже начались.

Как сообщает, официальный сайт предприятия, экспорт моделей в Республику открыт с 3 апреля: отправлена первая партия. Это говорит о том, что компания наконец определилась в своей ценовой политике и на данном этапе ничего не мешает ей вернуть свои «бюджетники» в другие страны Евразийского экономического союза. На сайте GM Uzbekistan говорится также о том, что с начала года автомобили, произведенные в Узбекистане, уже начали экспортировать в соседние с ним страны - Афганистан и Таджикистан.

В Белоруссии сейчас предлагается Nexia R3 (перелицованный Chevrolet Aveo) и Ravon R4 (Chevrolet Cobalt). Как «АВТОСТАТ» уже писал ранее, в России ОТТС на данные модели еще действует (на R3 – до июня 2019 года, на R4 – до октября 2019 года). По некоторым данным, GM Uzbekistan уже занимается их обновлением либо даже успела сделать это.

Напомним, что поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года. Судя по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале 2018 года дилеры ежемесячно реализовывали около 1,5 тыс. автомобилей марки, в апреле продажи упали почти вдвое и до конца года, очевидно, реализовывались лишь нераспроданные остатки. В результате, по итогам года продажи машин бренда составили 5,5 тыс. штук.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи белоруссия ravon ravon r2 ravon r4

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