В России растет доля рынка отечественных брендов

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок. Это соответствует 26,2% всего российского рынка. Между тем, год назад этот показатель составлял 24,5%.

Как отмечают эксперты агентства, продажи машин отечественных брендов в первый весенний месяц выросли на 8,6%, хотя весь рынок прибавил лишь 1,8%. Это обстоятельство и послужило причиной увеличения рыночной доли автомобилей традиционных российских марок.

Так, в марте реализация автомобилей LADA, согласно данным АЕБ, выросла на 10% (до 33,8 тыс. шт.), продукции УАЗа – на 9% (до 3,1 тыс. шт.). И только ГАЗ показал незначительное падение (-1% до 5 тыс. шт.).

В 1 квартале нынешнего года продажи машин отечественных марок составили 101,5 тыс. единиц (+3,3%). И здесь тоже отмечено увеличение их доли – с прошлогодних 25% до нынешних 25,9%.

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