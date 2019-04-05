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06.04.19 Прочитали 136 раз

В России около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

В России около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

Портрет автовладельца

30.04.19

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Вчера легендарному вазовскому внедорожнику «Нива», который теперь носит имя LADA 4x4, исполнилось 42 года. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, сколько таких автомобилей в нашей стране.

Оказалось, что по состоянию на 1 января 2018 года их насчитывается 1 млн 187 тыс. единиц, что соответствует 2,7% легкового автопарка РФ. При этом 70% таких машин находится в возрасте 10 лет и старше (835 тыс. шт.).

86% всех автомобилей LADA 4x4 приходится на 3-дверную версию модели (1 млн 22 тыс. шт.), остальные 14% - это 5-дверный внедорожник (165 тыс. шт.).

Больше всего вазовских внедорожников зарегистрировано в Краснодарском крае (49,6 тыс. шт.), Башкортостане (42,6 тыс. шт.), Подмосковье (41,3 тыс. шт.), Ростовской области (37,5 тыс. шт.) и Москве (35,6 тыс. шт.). Доля каждого из этих регионов составляет не менее 3% общероссийского парка LADA 4x4.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www. autostat.ru

Теги: легковые автомобили внедорожники парк россия suv lada lada 4x4

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