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BMW в 1 квартале увеличил продажи в России на 22%

BMW в 1 квартале увеличил продажи в России на 22%

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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Российские дилеры BMW по итогам первого квартала 2019 года реализовали 9685 автомобилей – на 22,1% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показал BMW X3, чьи продажи выросли вдвое – до 1618 штук, сообщает пресс-служба баварской марки. Кроме того, в январе – марте 2019 года реализация автомобилей MINI увеличилась на 23,1% и составила 591 машину.

Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, продолжительному росту BMW на российском рынке способствует, прежде всего, самая «молодая» линейка автомобилей в премиум-сегменте. «Мы полностью обновили линейку BMW X, а это ключевые модели для рынка страны. Ценообразование тоже играет большую роль», – заявил он.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки bmw mini

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