Апрельские скидки: какие модели можно приобрести по сниженным ценам?

Несомненно, главной новостью последней недели стало заявление о предстоящем сворачивании производства легковых автомобилей Ford в России. В связи с этим компания объявила о снижении цен на свою продукцию. Теперь модели Ford Kuga, Focus, Fiesta и Explorer во всех комплектациях можно приобрести с экономией до 585 тыс. рублей.

Специалисты сайта «Цена-Авто» выяснили, какие еще модели в апреле можно приобрести со скидкой.

Отечественный АВТОВАЗ разработал специальные условия приобретения автомобилей LADA, которые будут действовать до конца апреля. Покупателям предлагаются как государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas), так и собственные программы марки (LADA Finance, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение»), при этом условия ряда акций можно комбинировать. Выгода при покупке составит от 20 до 160 тыс. рублей в зависимости от модификации автомобиля и действующего предложения.

Также до конца месяца GM-АВТОВАЗ продлил действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» на внедорожник Chevrolet Niva, где выгода составляет 30 - 35 тыс. рублей. Кроме того, Niva также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как сообщила пресс-служба GM-АВТОВАЗ, скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности. Таким образом, максимальная выгода при покупке внедорожника может составить до 139 тыс. 500 рублей с учетом всех действующих программ и предложений.

Китайская компания «Джак автомобиль» запустила программу трейд-ин для кроссоверов JAC. При сдаче своего автомобиля любой марки, любого года выпуска по программе трейд-ин и последующей покупке нового JAC S3 любой комплектации выгода составит 20 тыс. рублей. При приобретении кроссовера JAC S5 можно получить скидку в размере 30 тыс. рублей.

Наконец, компания Skoda Auto Россия в апреле предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки 2018 и 2019 года выпуска. Так, приобретая компактный лифтбек Rapid, клиенты чешского бренда сэкономят до 143,1 тыс. рублей, а выбирая модель Octavia - до 187,4 тыс. рублей. При покупке флагмана бренда Superb или внедорожника Kodiaq выгода составит до 175 тыс. рублей и до 75 тыс. рублей соответственно. Кроме того, в апреле обновились условия программы Утилизация/Трейд-ин. Теперь в ней участвует весь модельный ряд Skoda 2019 года выпуска, а максимальная выгода составляет до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний. Обо всех скидках можно узнать на официальных сайтах автопроизводителей.