Горячая новость

Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица
  • 6.04.19 - 08:00

    Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 1,8%

    Продажи легковых автомобилей и LCV составили 160180 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в марте 2019 года
  • 05.04.19

    Лидеры авторынка России в марте 2019 года
Все публикации

Видео

Интерактивная система Electude – решение компании «Легион-Автодата». Выступление Богдана Осокина и Андрея Бракоренко
  • 14.12.18

    Интерактивная система Electude – решение компании «Легион-Автодата». Выступление Богдана Осокина и Андрея Бракоренко
Все видео

07.04.19 Прочитали 851 раз

Апрельские скидки: какие модели можно приобрести по сниженным ценам?

Апрельские скидки: какие модели можно приобрести по сниженным ценам?

Мониторинг цен на новые автомобили

20.03.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Несомненно, главной новостью последней недели стало заявление о предстоящем сворачивании производства легковых автомобилей Ford в России. В связи с этим компания объявила о снижении цен на свою продукцию. Теперь модели Ford Kuga, Focus, Fiesta и Explorer во всех комплектациях можно приобрести с экономией до 585 тыс. рублей.

Специалисты сайта «Цена-Авто» выяснили, какие еще модели в апреле можно приобрести со скидкой.

Отечественный АВТОВАЗ разработал специальные условия приобретения автомобилей LADA, которые будут действовать до конца апреля. Покупателям предлагаются как государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas), так и собственные программы марки (LADA Finance, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение»), при этом условия ряда акций можно комбинировать. Выгода при покупке составит от 20 до 160 тыс. рублей в зависимости от модификации автомобиля и действующего предложения.

Также до конца месяца GM-АВТОВАЗ продлил действие программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» на внедорожник Chevrolet Niva, где выгода составляет 30 - 35 тыс. рублей. Кроме того, Niva также участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как сообщила пресс-служба GM-АВТОВАЗ, скидки по программам можно суммировать или воспользоваться ими по отдельности. Таким образом, максимальная выгода при покупке внедорожника может составить до 139 тыс. 500 рублей с учетом всех действующих программ и предложений.

Китайская компания «Джак автомобиль» запустила программу трейд-ин для кроссоверов JAC. При сдаче своего автомобиля любой марки, любого года выпуска по программе трейд-ин и последующей покупке нового JAC S3 любой комплектации выгода составит 20 тыс. рублей. При приобретении кроссовера JAC S5 можно получить скидку в размере 30 тыс. рублей.

Наконец, компания Skoda Auto Россия в апреле предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки 2018 и 2019 года выпуска. Так, приобретая компактный лифтбек Rapid, клиенты чешского бренда сэкономят до 143,1 тыс. рублей, а выбирая модель Octavia - до 187,4 тыс. рублей. При покупке флагмана бренда Superb или внедорожника Kodiaq выгода составит до 175 тыс. рублей и до 75 тыс. рублей соответственно. Кроме того, в апреле обновились условия программы Утилизация/Трейд-ин. Теперь в ней участвует весь модельный ряд Skoda 2019 года выпуска, а максимальная выгода составляет до 130 тыс. рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний. Обо всех скидках можно узнать на официальных сайтах автопроизводителей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи трейд-ин спецпрограммы chevrolet chevrolet niva ford jac lada skoda

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva

1 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Шеви Нива-2 в заложниках: что происходит с новым внедорожником? («Авторевю»)

8 февраля 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в марте 2019 года

5 апреля 2019

Вся инфографика
 
Загрузка...